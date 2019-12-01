Mujeres rurales sostienen el bienestar: Gaby Molina

Mujeres rurales sostienen el bienestar: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 11:39:13
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Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- Las mujeres rurales son fundamentales para la vida económica, social y comunitaria de Michoacán. Como productoras, campesinas, artesanas, comerciantes y cuidadoras, sostienen la economía familiar, contribuyen a la soberanía alimentaria y preservan los conocimientos y las tradiciones que dan identidad a los pueblos, destacó Gaby Molina, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

En Michoacán, más de 700 mil mujeres viven y trabajan en localidades rurales, donde su participación es indispensable para el bienestar colectivo. Su labor también implica organizarse, transmitir saberes entre generaciones y mantener vivas las redes comunitarias. Por ello, reconocer su aportación exige visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados que realizan, muchas veces sin remuneración, así como avanzar en el acceso a la tierra, créditos productivos y herramientas para fortalecer sus proyectos e ingresos.

En este contexto, los Programas para el Bienestar del Gobierno de México representan apoyos importantes para las mujeres y sus familias. Entre ellos están la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Asimismo, Sembrando Vida que impulsa la producción y el bienestar en comunidades rurales. 

Gaby Molina subrayó que el impulso al campo requiere reconocer a las mujeres como protagonistas de la vida productiva y comunitaria, garantizar sus derechos y ampliar sus posibilidades de autonomía económica. La fortaleza de las comunidades y el futuro de Michoacán también se construyen con el trabajo y los conocimientos de las mujeres rurales.

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