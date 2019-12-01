Mujeres de Zitácuaro impulsan parlamento abierto “Legislando con Fabiola Alanís”

Zitácuaro, Michoacán, a 21 de febrero de 2026.- Invitada por mujeres de las comunidades indígenas y de la cabecera municipal del municipio de Zitácuaro, la diputada Fabiola Alanís participó en la conformación del comité ciudadano denominado “Legislando con Fabiola Alanís”, un ejercicio de parlamento abierto impulsado desde la organización comunitaria femenina.



Ante una amplia participación de mujeres de distintas localidades, la legisladora destacó que este espacio nace por iniciativa de ellas mismas, con el objetivo de establecer un canal directo de diálogo, seguimiento y construcción colectiva de propuestas legislativas.



“Estoy aquí porque ustedes me invitaron. Este comité es una muestra de que las mujeres organizadas no solo participan, sino que deciden, proponen y transforman la vida pública de sus comunidades”, expresó.



El comité Legislando con Fabiola Alanís se integró como un mecanismo permanente de participación ciudadana para recoger planteamientos, necesidades y propuestas que serán llevadas al Congreso del Estado.



Fabiola Alanís subrayó que este modelo fortalece la democracia participativa y permite que las voces de mujeres indígenas y rurales incidan directamente en la agenda legislativa.



“El parlamento abierto no es un discurso; es escuchar en territorio, construir desde abajo y legislar con el pueblo. Las mujeres de Zitácuaro, de Crescencio Morales y San Felipe están marcando la ruta”, afirmó.



La diputada reconoció la capacidad organizativa de las asistentes y destacó que la participación colectiva es clave para avanzar en igualdad sustantiva y desarrollo regional.



“Cuando las mujeres se organizan, se fortalece el tejido social, se fortalecen las familias y se fortalece la comunidad. Este comité es un paso firme hacia una representación más cercana y más comprometida”, señaló.



Fabiola Alanís reiteró que el comité tendrá continuidad, reuniones periódicas y acompañamiento técnico-legislativo para dar seguimiento puntual a los acuerdos y propuestas surgidas desde las comunidades.



Finalmente, reconoció la alta participación registrada en el encuentro y afirmó que la construcción de políticas públicas con perspectiva de género y enfoque comunitario es una prioridad en su labor legislativa.



“Legislar con las mujeres y desde las comunidades es la mejor forma de garantizar que las decisiones públicas respondan a la realidad. En Zitácuaro, las mujeres están haciendo historia”, concluyó.