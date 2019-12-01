Múgica avanza hacia el desarrollo con honestidad: Reyes Galindo 

Múgica, Mich., 9 de agosto de 2025.- Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Múgica, destacó que gracias al trabajo honesto que se ha llevado por parte del gobierno municipal, la ciudadanía de esta región de Tierra Caliente, hoy tiene mejores condiciones de vida y un claro camino hacia el desarrollo.

Lo anterior lo expresó luego de haber asistido al Primer Informe de Gobierno del alcalde José Alfredo Rentería Patiño, a quien felicitó por los logros obtenidos por el presidente municipal y las y los integrantes del Ayuntamiento de Múgica, a quienes además refrendó su apoyo para continuar trabajando juntos por un Múgica mejor.

"Hoy, les puedo decir que los resultados son tangibles en este municipio, que con esta forma de gobernar de estar siempre cercanos a la gente, se han obtenido más y mejores resultados, que se ven reflejados en el crecimiento social y económico de todos los sectores de la población", indicó el congresista.

Asimismo, Reyes Galindo destacó que la unidad entre todos los entes gubernamentales, así como la sencillez de estar en todo momento en comunicación directa con la población, siempre serán los ingredientes para atender y conocer las necesidades reales de la ciudadanía.

Por ello, reiteró que tanto el alcalde de Múgica, Alfredo Rentería, como todos los de este Distrito local que representa, siempre podrán contar con él para trabajar de manera conjunta, para lograr las metas sociales que se demandan en esta región.