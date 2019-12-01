Muerte de Roberto Chávez, demuestra fracaso de Plan Michoacán: Memo Valencia

Morelia, Michoacán., a 14 de abril de 2026.- El condenable homicidio del ambientalista, Roberto Chávez Bedolla, demuestra el total fracaso del Plan Michoacán, el cual no ha servido para detener a los verdaderos delincuentes que mantienen asoladas regiones enteras de Michoacán, como Madero, Acuitzio y el sur de Morelia, afirmó el dirigente del PRI, Memo Valencia.

Indicó que la mayoría de michoacanos no conocen más resultados o si aún está vigente el mencionado plan oficialista.

“No sé si el Plan de Michoacán sigue activo, si ya se acabó, si existió o qué pasó, porque la espiral de violencia sigue creciendo. Su pinche Plan Michoacán no ha servido de nada, de absolutamente nada, porque siguen matando a nuestra gente”, lamentó.

Recalcó su solidaridad con los integrantes de los Comités de Defensa Ambiental tanto de Madero, Acuitzio del Canje y del sur de Morelia, a quienes ha acompañado en su lucha en contra de los delitos ambientales cometidos por el crimen organizado en estas zonas, y ante las amenazas hacia los activistas por alzar la voz, mismos que han acudido en 11 ocasiones a la Tribuna del Pueblo a realizar sus denuncias públicas.

Aseguró que las demandas de los ambientalistas no han recibido la debida atención de ninguna autoridad. El dirigente estatal evidenció también que el comandante Juan Bravo Velázquez de la XXI Zona Militar de Morelia, lo dejó plantado junto con los ambientalistas, entre ellos, Roberto Chávez, cuando ya tenían una reunión pactada el pasado 16 de marzo.

“El comandante de la Zona Militar nos dejó plantados. Entonces, ¿qué nos ganamos con la Zona Militar? Si nos hubieran hecho caso en ese momento, tal vez Roberto estaría vivo, y una y otra vez hemos denunciado”, mencionó.

Memo Valencia insistió en que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, es cómplice de los criminales por la omisión en su deber de brindar seguridad a las y los michoacanos, y amparados bajo esa omisión actuaron los delincuentes que le quitaron la vida a Roberto Chávez Bedolla.

“Alfredo Ramírez Bedolla es cómplice de la delincuencia, porque por su omisión está permitiendo que los delincuentes hagan lo que están haciendo, asesinando a nuestros activistas sociales, asesinando a la gente de bien, asesinando a defensores de los bosques y del ambiente como Roberto. ¿Qué sigue?, ¿piensa que por ir a hacer rondines es combatir a los delincuentes? No hay una estrategia integral”, finalizó.