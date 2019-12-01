Muere Gerardo Jiménez Aguado, secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 09:21:22

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- El secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía, Gerardo Jiménez Aguado perdió la vida la noche del 27 de febrero, según informó el titular de la dependencia federal, Marcelo Ebrard Casaubón.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario federal lamentó el fallecimiento de su colega.

“Lamento compartirles que, desgraciadamente, falleció Gerardo Jiménez Aguado, actual Secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía. Mi sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz”, compartió el secretario Ebrard en su cuenta de X.

Jiménez Aguado era licenciado en Administración de Empresas, por la Universidad La Salle México, asimismo, contaba con una maestría en Recursos Humanos, por la misma universidad.

Desde abril de 2025 se desempeñó en la gestión administrativa y control de los acuerdos de la Secretaría de Economía.