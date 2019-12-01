“Mucho dinero o padrinos”: Sansores desata controversia con sus declaraciones sobre candidaturas

“Mucho dinero o padrinos”: Sansores desata controversia con sus declaraciones sobre candidaturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 21:53:05
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Campeche, Camp., 20 de marzo de 2026.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó durante la transmisión del programa “Martes del Jaguar” que, en la situación actual, para aspirar a una candidatura política se requieren recursos económicos significativos o el respaldo de figuras influyentes.

Las declaraciones se dieron por parte de la promoción de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual propone la reducción del presupuesto destinado a partidos políticos y congresos, con el objetivo de eliminar privilegios dentro del sistema político.

Durante su intervención, Sansores señaló que competir por un cargo de elección popular se ha vuelto más complejo, al considerar que no basta con ser popular, sino que se necesita contar con financiamiento o apoyos determinantes. 

“Ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos”, expresó la mandataria estatal.

Cabe destacar que el programa “Martes del Jaguar” es transmitido a través de las redes sociales oficiales de la mandataria estatal.

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