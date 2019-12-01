Movimiento Ciudadano se fortalece en Michoacán; Víctor Manríquez se reúne con Jorge Álvarez Máynez

Movimiento Ciudadano se fortalece en Michoacán; Víctor Manríquez se reúne con Jorge Álvarez Máynez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 19:04:22
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Ciudad de México, a 1 de julio de 2026.– Como parte de su agenda de trabajo, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Durante el encuentro se revisaron los avances que Movimiento Ciudadano ha registrado en Michoacán, donde se ha fortalecido el trabajo territorial mediante la instalación de un mayor número de Comisiones Operativas Municipales, el crecimiento en la afiliación de militantes y la apertura y operación de más Casas Naranjas como espacios de atención y vinculación con la ciudadanía.

Víctor Manríquez destacó que estos resultados son reflejo del trabajo permanente que se realiza en todo el estado, privilegiando la cercanía con las y los ciudadanos y consolidando una estructura sólida que permita seguir construyendo un proyecto con visión de futuro y resultados.

Asimismo, señaló que Movimiento Ciudadano continúa creciendo gracias al compromiso de su militancia y liderazgos, consolidándose como una fuerza política que representa una alternativa para quienes buscan una nueva forma de hacer política, basada en la cercanía con la gente, la transparencia y los resultados.

El coordinador estatal reiteró que seguirá impulsando una agenda de trabajo coordinada con la dirigencia nacional, convencido de que la unidad y el compromiso son fundamentales para fortalecer a la fuerza naranja y construir un mejor futuro para Michoacán y para México.

“Estamos en la Ciudad de México atendiendo reuniones y visitando a amigos, porque el futuro se construye juntos. Seguimos trabajando con visión, compromiso y la certeza de que México merece una nueva forma de hacer política, cercana, con resultados y pensando siempre en las personas”, expresó el líder estatal.

Cabe señalar que en el encuentro se definieron diversas acciones de trabajo a seguir impulsando en Michoacán, para continuar fortaleciendo a la alternativa para las y los michoacanos que es la Fuerza Naranja.

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