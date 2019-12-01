Movimiento Ciudadano rechaza proceso de elección de consejeros del INE

Movimiento Ciudadano rechaza proceso de elección de consejeros del INE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 21:40:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- La coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, informó que su bancada votó en contra del proceso de elección de las tres personas que integrarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La legisladora consideró que el procedimiento se llevó a cabo de manera nociva, por lo que su partido decidió no respaldarlo en la votación correspondiente.

A través de una publicación, señaló que el proceso no fortalece al organismo electoral ni garantiza que quienes resulten designados cuenten con legitimidad y transparencia.

Asimismo, criticó la exclusión de su partido en la construcción de las ternas que serán sometidas a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, calificando esta situación como inadmisible.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un hombre sin vida en la comunidad La Luz, Celaya
Reporta PoEs saldo blanco en partido Gallos Blancos vs Cruz Azul 
Automóvil impacta unidad de la Fiscalía Regional de Justicia de Celaya, mientras atendían el reporte de una persona fallecida en la autopista Salamanca-Querétaro
Se reducen a cenizas las bodegas y oficinas de SEGALMEX en Zacatecas; incendio habría sido ocasionado por agricultores
Más información de la categoria
Señalan a alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, por presunta coacción: beneficios laborales y jubilaciones al 100% a cambio de abandonar el sindicato
Teleférico de Uruapan, Michoacán: Obra con olor a opacidad y muerte; una herida abierta a balazos y con miles de millones de pesos 
Por no pagar la renta: hombre sufre quemaduras durante intento de desalojo en Baja California
Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua pertenecían a la CIA, asegura TWP
Comentarios