Movimiento Ciudadano rechaza proceso de elección de consejeros del INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 21:40:00

Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- La coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, informó que su bancada votó en contra del proceso de elección de las tres personas que integrarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La legisladora consideró que el procedimiento se llevó a cabo de manera nociva, por lo que su partido decidió no respaldarlo en la votación correspondiente.

A través de una publicación, señaló que el proceso no fortalece al organismo electoral ni garantiza que quienes resulten designados cuenten con legitimidad y transparencia.

Asimismo, criticó la exclusión de su partido en la construcción de las ternas que serán sometidas a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, calificando esta situación como inadmisible.