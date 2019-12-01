Movimiento Ciudadano rechaza el “Plan B” y pide diálogo en reformas electorales

Movimiento Ciudadano rechaza el “Plan B” y pide diálogo en reformas electorales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 16:04:31
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Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- El coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que el gobierno federal debe reconocer que las reformas, especialmente las de carácter constitucional y electoral, no pueden impulsarse de manera unilateral, sino que requieren apertura, diálogo y construcción colectiva.

El legislador señaló que este tipo de cambios deben contar con la participación de los partidos políticos, la sociedad civil y el árbitro electoral, tal como ha ocurrido en México durante las últimas tres décadas.

En ese sentido, consideró que el “Plan B” no responde a estos principios y, por el contrario, pone en riesgo la equidad en la contienda. Por ello, reiteró la postura de Movimiento Ciudadano de votar en contra de la propuesta y defender el equilibrio democrático.

“El fracaso del Plan B inaugura un nuevo momento en la política mexicana y esperamos que este nuevo momento sea para bien del pluralismo, de la discusión libre de las ideas, y asumiendo que todo debe construirse en consenso, en diálogo y de frente a las y los mexicanos”, expresó.

Por otro lado, el senador cuestionó la inclusión de temas como la revocación de mandato dentro de la discusión, al señalar que no guarda relación con aspectos presupuestales ni con modificaciones en la integración de los ayuntamientos.

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