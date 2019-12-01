Movimiento Ciudadano propone regular venta de boletos para garantizar transparencia y proteger a consumidores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 22:11:14

Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, presentó una iniciativa con el objetivo de regular la venta de boletos, garantizar la transparencia en los precios, establecer reembolsos justos y fortalecer la protección de las y los consumidores.

La propuesta contempla, como primer punto, garantizar el acceso a los eventos, de modo que ninguna persona con un boleto válido pueda ser privada de su entrada.

En segundo lugar, se plantea la prohibición de la sobreventa, con el fin de evitar que se ofrezcan más boletos que la capacidad disponible en los recintos.

Como tercer eje, la iniciativa propone reembolsos automáticos e integrales en caso de cancelación de eventos. Estos deberán incluir todos los cargos y comisiones, y realizarse dentro de los 30 días siguientes sin que la persona consumidora tenga que solicitarlos. En caso de reprogramación, se establece que el usuario podrá elegir entre asistir en la nueva fecha o recibir su dinero de vuelta.

El cuarto punto establece la prohibición de los precios dinámicos, impidiendo que las boleteras incrementen el costo de los boletos en función de la demanda.

Finalmente, se exige transparencia total en los costos, de modo que cualquier cargo o comisión sea visible antes de que la persona consumidora realice la compra.

El legislador señaló que la iniciativa busca frenar los abusos por parte de las boleteras, para que la compra de boletos para conciertos, partidos o eventos culturales deje de ser una experiencia de “abuso, engaño y frustración”, y garantice que las personas cuenten con reglas claras y mecanismos reales de protección.