Movimiento Ciudadano presentará su propia propuesta de reforma electoral: Clemente Castañeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 20:02:11
Ciudad de México, 02 de marzo de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, informó que en los próximos días su bancada presentará una propuesta propia de reforma electoral.

El legislador señaló que su grupo parlamentario revisará y analizará con seriedad el documento que envíe la presidenta de la República; sin embargo, adelantó que hasta el momento no observa coincidencias entre lo que su partido plantea y lo que podría incluir la iniciativa del Ejecutivo federal.

Castañeda mencionó que su bancada fijará una postura una vez que se conozca formalmente el contenido de la propuesta presidencial y reiteró que Movimiento Ciudadano buscará impulsar cambios que, desde su perspectiva, fortalezcan el sistema democrático del país.

Asimismo, indicó que su grupo parlamentario privilegiará el diálogo con otras fuerzas políticas para construir consensos en torno a la reforma electoral, aunque dejó claro que defenderán los principios y planteamientos que consideren fundamentales para garantizar procesos transparentes y equitativos.

