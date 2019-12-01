Movimiento Ciudadano presentará mañana su propuesta de Reforma Electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 20:10:34

Ciudad de México, 4 de marzo de 2026.- El día de mañana Movimiento Ciudadano dará a conocer su propuesta de Reforma Electoral, una alternativa que califican como mejor frente a la planteada por el gobierno federal.

Bajo el mensaje “Más democracia, menos gasto”, el partido presentará un proyecto que busca fortalecer la participación ciudadana y mejorar el funcionamiento del sistema electoral en el país. La propuesta se define como más democrática, al ampliar y garantizar derechos; más eficiente, al optimizar recursos y procesos; más equitativa, al asegurar condiciones justas para la competencia política; y más incluyente, al abrir mayores espacios de representación.

Así lo anunció Jorge Álvarez Máynez, quien adelantó que la propuesta será presentada formalmente en las próximas horas como parte de la postura del partido frente a la discusión nacional en materia electoral.

Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano busca contribuir al debate nacional con una visión que combine austeridad, fortalecimiento institucional y mayor participación ciudadana en la vida pública del país.