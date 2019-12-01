Movimiento Ciudadano Michoacán exige suspender la sesión solemne en Apatzingán

Movimiento Ciudadano Michoacán exige suspender la sesión solemne en Apatzingán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 22:50:02
Morelia, Michoacán, 21 de octubre del 2025.- Movimiento Ciudadano Michoacán, a través de su coordinador estatal, Víctor Manríquez González, de los diputados del Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado y Antonio Carreño Sosa, del Delegado Nacional en el estado de MC, Carlos Herrera Tello, y de los regidores de Apatzingán, Jose Antonio Zuñiga Andaluz, Spray Siboney Zaragoza Bautista y Eduardo Ibañez Tinoco, así como del coordinador de dicho municipio Leury Ochoa, demandó la suspensión inmediata de la Sesión Solemne con motivo del CCXI Aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, tras el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

En ese sentido, condenaron enérgicamente el crimen y expresaron su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del dirigente y activista social, quien fue asesinado por alzar la voz en defensa de los derechos de su gremio.

“Desde Movimiento Ciudadano condenamos con toda firmeza este hecho atroz. Exigimos justicia para Bernardo Bravo y demandamos que las autoridades garanticen la seguridad y la paz en Michoacán. No podemos seguir permitiendo que la violencia y la impunidad se impongan sobre la vida y la dignidad de las personas”.

Coincidieron en que no existen condiciones para llevar a cabo una ceremonia conmemorativa, mientras la sociedad apatzinguense vive momentos de dolor e indignación. “No se puede celebrar la libertad mientras se asesina a quienes luchan por ella. Hoy, más que nunca, debemos exigir justicia y actuar con responsabilidad política y social”.

Movimiento Ciudadano Michoacán refrenda su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la libertad y la construcción de un estado en paz, donde ninguna persona sea víctima por exigir justicia o defender una causa legítima. “Honrar la memoria de Bernardo Bravo significa no quedarnos callados. Michoacán merece vivir en paz y con justicia”.

El partido naranja hizo un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles para que actúen con determinación ante la ola de violencia que afecta al estado, y para que se garantice el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de quienes trabajan por un Michoacán mejor. Movimiento Ciudadano reitera que la indiferencia institucional solo profundiza la crisis y que es momento de asumir con seriedad la tarea de devolverle la paz a las y los michoacanos.

