Movimiento Ciudadano Michoacán da la bienvenida y respalda a regidores de Purépero ante actos de presión y represión

José Sixto Verduzco, Michoacán a 23 de octubre del 2025.- Movimiento Ciudadano Michoacán da la bienvenida a las y los regidores del municipio de Purépero que se suman a la Fuerza Naranja, y les manifiesta su total respaldo y acompañamiento ante los actos de presión y represión de los que han sido víctimas por ejercer su labor con libertad y compromiso ciudadano.

Durante un encuentro con la Mesa Política de la Fuerza Naranja en José Sixto Verduzco se acordó cerrar filas para defender a la y los regidores que han sufrido distintos abusos y ante lo que el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, expresó su reconocimiento y apoyo a las y los nuevos integrantes, quienes decidieron sumarse convencidos de que este movimiento es la alternativa ciudadana que representa las causas de la gente.

Los nuevos integrantes son Rosa Amezcua, Juan Carlos Espinoza, y Bulmaro Rodríguez, ciudadana y ciudadanos con amplia trayectoria, comprometidos con el desarrollo de su municipio y con la participación ciudadana.

Víctor Manríquez destacó que Movimiento Ciudadano les brinda una bienvenida solidaria y fraterna. Además de que en el evento también les externaron su respaldo la Coordinación Estatal, la Comisión Operativa de MC, el delegado nacional en Michoacán, Carlos Herrera Tello, así como las y los presidentes municipales y diputados locales que integran la Fuerza Naranja en el estado.

“Nos enorgullece contar con personas comprometidas con su comunidad, con la convicción de servir y dar voz a las y los ciudadanos. En Movimiento Ciudadano encontrarán un espacio abierto, plural y con visión de futuro y también los apoyaremos en las acciones legales que decidan tomar para frenar los abusos que han recibido”, expresó el coordinador estatal.

Con esta adhesión, Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en la región y en Michoacán, consolidándose como una fuerza política que impulsa un proyecto social basado en la participación libre, la defensa de los derechos ciudadanos y la construcción colectiva del bien común.

Víctor Manríquez subrayó que la política debe volver a su esencia, servir a la gente y no servirse del poder. "Nuestra meta no es conquistar cargos, sino la confianza de la ciudadanía; construir un mejor Michoacán desde la participación y la libertad y defender a las y los ciudadanos”.