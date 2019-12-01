Movimiento Ciudadano Michoacán condena con firmeza el ataque armado contra diputados en Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 17:07:14
Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Desde Movimiento Ciudadano en Michoacán expresamos nuestra más enérgica condena al ataque armado perpetrado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, subrayó el dirigente estatal Víctor Manríquez González. 

Hechos como este confirman que la violencia y la impunidad que vive el país, particularmente en Sinaloa, han alcanzado niveles alarmantes e inaceptables, poniendo en riesgo no solo a representantes populares, sino a la ciudadanía en general.

Exigimos que las autoridades actúen con prontitud, transparencia y firmeza, y daremos seguimiento puntual a la investigación para que este crimen no quede impune.

En Movimiento Ciudadano reiteramos nuestra exigencia de justicia y verdad, no solo para los legisladores afectados, sino para todas las víctimas que a diario enfrentan la violencia y la falta de Estado de Derecho en México.

