Movimiento Ciudadano impulsa liderazgo juvenil con exitoso campamento estatal en Ziracuaretiro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 15:29:47

Ziracuaretiro, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.- Movimiento Ciudadano en Michoacán celebró la amplia participación e interés de las y los jóvenes que asistieron al primer campamento juvenil “Juventud y Democracia, Capacitación Política para Jóvenes”, realizado el viernes y sábado en el municipio de Ziracuaretiro, y que reunió a juventudes provenientes de las distintas regiones del estado.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, encabezó las actividades y destacó el entusiasmo, compromiso y visión de quienes participaron en este espacio de formación política.

“Hoy cerramos nuestro campamento juvenil y no podemos estar más contentos. Gracias a todas y todos los jóvenes que asistieron, ustedes son el corazón de este campamento y la razón por la que este proyecto sigue creciendo.”, expresó.

Víctor Manríquez agradeció el acompañamiento del diputado federal Sergio Gil, de la diputada local por Yucatán Larissa Acosta, y de la Consejera Nacional Larissa Rosas, quienes reafirmaron su respaldo al trabajo juvenil dentro del movimiento.

El encuentro contó con la participación de Rodolfo Pichardini, emprendedor, creador de contenido y conferencista, cuya intervención inspiró a todas y todos los asistentes.

Víctor Manríquez enfatizó que la participación activa de la juventud es indispensable para transformar la vida pública del país. “Cuando las y los jóvenes se interesan en política, las cosas avanzan, se cuestionan y se hacen con razón y corazón”.

El campamento se consolidó como un espacio exitoso de aprendizaje, diálogo, formación y convivencia, que permitió a jóvenes de diversas regiones compartir ideas, fortalecer su liderazgo y construir comunidad.

“Gracias a quienes se inscribieron y fueron parte de esta experiencia, cuando las juventudes se involucran en política, las ideas avanzan con fuerza, claridad y propósito. La Fuerza Naranja seguiremos impulsando espacios de formación para las y los jóvenes”, subrayó.