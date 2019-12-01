Movimiento Ciudadano impulsa liderazgo juvenil con exitoso campamento estatal en Ziracuaretiro

Movimiento Ciudadano impulsa liderazgo juvenil con exitoso campamento estatal en Ziracuaretiro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 15:29:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ziracuaretiro, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.- Movimiento Ciudadano en Michoacán celebró la amplia participación e interés de las y los jóvenes que asistieron al primer campamento juvenil “Juventud y Democracia, Capacitación Política para Jóvenes”, realizado el viernes y sábado en el municipio de Ziracuaretiro, y que reunió a juventudes provenientes de las distintas regiones del estado.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, encabezó las actividades y destacó el entusiasmo, compromiso y visión de quienes participaron en este espacio de formación política.

“Hoy cerramos nuestro campamento juvenil y no podemos estar más contentos. Gracias a todas y todos los jóvenes que asistieron, ustedes son el corazón de este campamento y la razón por la que este proyecto sigue creciendo.”, expresó.

Víctor Manríquez agradeció el acompañamiento del diputado federal Sergio Gil, de la diputada local por Yucatán Larissa Acosta, y de la Consejera Nacional Larissa Rosas, quienes reafirmaron su respaldo al trabajo juvenil dentro del movimiento.

El encuentro contó con la participación de Rodolfo Pichardini, emprendedor, creador de contenido y conferencista, cuya intervención inspiró a todas y todos los asistentes.

Víctor Manríquez enfatizó que la participación activa de la juventud es indispensable para transformar la vida pública del país. “Cuando las y los jóvenes se interesan en política, las cosas avanzan, se cuestionan y se hacen con razón y corazón”.

El campamento se consolidó como un espacio exitoso de aprendizaje, diálogo, formación y convivencia, que permitió a jóvenes de diversas regiones compartir ideas, fortalecer su liderazgo y construir comunidad.

“Gracias a quienes se inscribieron y fueron parte de esta experiencia, cuando las juventudes se involucran en política, las ideas avanzan con fuerza, claridad y propósito. La Fuerza Naranja seguiremos impulsando espacios de formación para las y los jóvenes”, subrayó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGEQ investiga muerte de una mujer en colonia Colinas de Santa Cruz de Querétaro
Pierde la vida sobre Paseo de la Constitución en Querétaro 
Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos
Acribillan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz
Más información de la categoria
Autopistas tomadas, aduanas cercadas y un país en vilo: el megabloqueo de campesinos y transportistas que amenaza con paralizar México este 24 de noviembre 
Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar
Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos
Pemex se deslinda de triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; aseguran no hay contrato de por medio con dueño
Comentarios