Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en Zamora y Tarímbaro: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 16:45:17
Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Para revisar las acciones a implementar y continuar fortaleciendo la estructura de Movimiento Ciudadano en Michoacán, el coordinador estatal Víctor Manríquez González sostuvo una reunión con liderazgos del municipio de Zamora, y Tarímbaro.

“En Movimiento Ciudadano la fuerza no se mide en palabras, sino en el trabajo de su gente, en su visión y en el valor de salir adelante juntos con la mejor alternativa para Michoacán”, destacó.

El dirigente estatal subrayó que Zamora tiene historia, pero también un nuevo futuro por construir, y que la estructura naranja está lista para trabajar en unidad por las causas ciudadanas, ello al reunirse con Montserrat García, ex candidata a diputada local en 2024, y Tulio Gómez, ex candidato a presidente municipal en 2021.

Asimismo Víctor Manríquez sostuvo un encuentro con el comandante Augusto Ceja, de Tarímbaro, quien compartió el sentir de la población: “hay muchas personas cansadas de lo mismo, pero también listas para lo que viene”.

El coordinador estatal afirmó que en Tarímbaro y Zamora, así como en Michoacán, la Fuerza Naranja demostrará por qué es la alternativa que sabe hacer las cosas bien, con trabajo, cercanía y resultados.

“En Movimiento Ciudadano creemos en una política que escucha, que propone y que construye desde la gente. No buscamos volver al pasado ni seguir con lo mismo; apostamos por un Michoacán con rumbo, con ideas nuevas y con liderazgos ciudadanos que estén dispuestos a hacer la diferencia”.

