Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en Michoacán con más de 60 comisiones municipales: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 18:27:31

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, informó que el movimiento naranja continúa consolidándose donde realmente importa, que son los municipios, con la instalación de más de 60 comisiones operativas municipales en todo el estado a la fecha.

El dirigente destacó que esta estrategia responde a una visión clara de trabajo territorial, organización permanente y cercanía con la ciudadanía. “Aquí no hay estructuras de papel, sino equipos activos, organizados y con capacidad real de acción, porque la política se construye, no se dirige desde lejos; se trabaja en territorio, municipio por municipio”, enfatizó.

Víctor Manríquez González subrayó que cada una de las comisiones está integrada por liderazgos locales, con paridad garantizada y una visión de futuro, lo que permite fortalecer la presencia del movimiento desde lo local y construir una estructura sólida con bases reales.

“La política que da resultados no se dirige a distancia. Se construye desde el territorio, escuchando, organizando y caminando junto a las personas”, expresó el coordinador estatal al reiterar que el fortalecimiento municipal es el eje central de esta etapa de consolidación.

Explicó que cada comisión representa organización permanente, presencia territorial y capacidad real de acción en los municipios. “Porque cuando hay organización, hay orden. Y cuando hay orden, hay resultados”.

Con esta expansión territorial, Movimiento Ciudadano avanza en la construcción de un proyecto cercano a la gente, con estructuras vivas y activas que trabajan diariamente en cada rincón de Michoacán.