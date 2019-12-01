Movimiento Ciudadano fortalece su estructura en Pátzcuaro; nombran Comisión Operativa Municipal

Pátzcuaro, Michoacán, a 9 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de consolidar una alternativa moderna y ciudadana frente a los desafíos que enfrenta Michoacán, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, encabezó una reunión con la militancia patzcuarense, donde destacó que Pátzcuaro y la región, será una pieza clave en la ruta política de la Fuerza Naranja rumbo al próximo proceso electoral.

Durante el encuentro, y ante la presencia del delegado nacional en Michoacán, Carlos Herrera Tello e integrantes de la Comisión Operativa Estatal, entre ellos, Oscar Escobar Ledesma, el líder estatal naranja subrayó que Pátzcuaro representa un territorio estratégico para el crecimiento del proyecto de Movimiento Ciudadano y reconoció la fuerza organizativa que han construido las y los ciudadanos que se han sumado a una visión política basada en resultados, participación y cercanía social.

En este marco, fue nombrado Alejandro Orozco como nuevo coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, asumiento la conducción de los trabajos en el municipio. Asimismo, se oficializó la instalación de la Comisión Operativa Municipal, integrada por un equipo preparado para expandir la presencia del movimiento y fortalecer las tareas territoriales.

El coordinador estatal destacó que esta renovación permitirá consolidar la estructura interna, impulsar una agenda enfocada en las necesidades de las comunidades de Pátzcuaro y avanzar hacia una organización más sólida, capaz de competir y construir soluciones reales desde lo local.

A su vez, Alejandro Orozco tomó protesta con el compromiso de promover una coordinación cercana y dinámica, abierta a sumar a más ciudadanos convencidos de que Movimiento Ciudadano es la opción moderna, transparente y efectiva para transformar la vida pública de Pátzcuaro.

Víctor Manríquez convocó a las y los ciudadanos a “darle con todo y demostrar por qué somos la alternativa real”, al reconocer la entrega, energía y convicción de quienes integran la fuerza naranja en este municipio emblemático del estado.