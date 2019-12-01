Movimiento Ciudadano fortalece la participación de las mujeres con encuentros y diálogo en municipios de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 20:12:42

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2026.- Movimiento Ciudadano Michoacán continúa fortaleciendo la participación de las mujeres en el territorio estatal, mediante encuentros, espacios de diálogo e intercambio de experiencias que buscan impulsar sus propuestas, visibilizar su trabajo y generar soluciones desde las comunidades.

A través de la Delegación de Mujeres en Movimiento y la Secretaría de Organización y Acción Política, en coordinación con la dirigencia estatal que encabeza Víctor Manuel Manríquez González, se desarrollan actividades en distintos municipios para acercar la participación política y ciudadana a más mujeres michoacanas.

Uno de estos encuentros se realizó en Zacapu, donde mujeres compartieron ideas, experiencias y propuestas, además de dialogar sobre las necesidades de sus comunidades y la importancia de construir una agenda que recoja sus inquietudes y fortalezca su participación en la vida pública.

De igual manera, en Morelia se llevó a cabo un espacio de diálogo e intercambio de ideas en torno al derecho al territorio, donde las participantes compartieron experiencias y reflexionaron sobre la importancia de construir soluciones desde la ciudadanía.

Estas actividades forman parte de una estrategia territorial que busca reconocer las voces de las mujeres, fortalecer sus liderazgos y generar espacios donde sus propuestas tengan presencia en las decisiones que impactan el desarrollo de sus municipios.

Con esta agenda de trabajo, Movimiento Ciudadano Michoacán mantiene la presencia de sus estructuras en diferentes regiones del estado, promoviendo la organización, el diálogo y la participación de las mujeres como protagonistas de la vida comunitaria y pública.