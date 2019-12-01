Movimiento Ciudadano fortalece la participación de la diversidad con el taller “Orgullo y Resistencia” en Uruapan: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 21:35:50

Uruapan, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Las sociedades más fuertes se construyen cuando todas las voces tienen espacio para participar, expresarse y ser escuchadas y bajo esa convicción, Movimiento Ciudadano Michoacán, que dirige Víctor Manríquez González, realizó con éxito en Uruapan el taller “Orgullo y Resistencia”, un espacio de reflexión, formación política y diálogo para fortalecer la participación ciudadana de la comunidad LGBTIQ+.

Durante este encuentro se reunieron activistas, juventudes, personas de la diversidad sexual y aliadas y aliados, quienes compartieron experiencias, analizaron los retos que aún enfrenta la población LGBTIQ+ y resaltaron la importancia de impulsar liderazgos que contribuyan a construir una sociedad más justa, incluyente y con igualdad de oportunidades para todas las personas.

Víctor Manríquez González destacó que Movimiento Ciudadano mantiene el compromiso de abrir espacios de participación donde el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la igualdad sean principios permanentes, al señalar que la diversidad fortalece la vida democrática y enriquece la construcción de mejores comunidades.

En el taller se abordaron temas relacionados con los derechos humanos, la participación ciudadana y la diversidad sexual, brindando herramientas para que las y los asistentes continúen organizándose, defendiendo sus derechos e impulsando una agenda de inclusión y respeto desde sus comunidades.

Asimismo, se resaltó que el orgullo no solo se celebra, sino que también se ejerce participando, dialogando y construyendo redes de apoyo que permitan avanzar hacia una sociedad donde nadie sea excluido por su identidad u orientación, consolidando una ciudadanía más activa y comprometida.

Con acciones como este taller, Movimiento Ciudadano Michoacán reitera su compromiso de seguir promoviendo espacios de formación, diálogo y organización ciudadana que fortalezcan la participación de todos los sectores sociales, convencido de que la diversidad es una fuerza que une, transforma y contribuye a construir un mejor Michoacán y un mejor México.

Cabe señalar que acciones se continuarán realizando en distintos puntos de la entidad, bajo la agenda que impulsa la alternativa la Fuerza Naranja en Michoacán.