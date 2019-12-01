Movimiento Ciudadano fortalece la participación ciudadana en Pátzcuaro con taller sobre administración pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 22:40:37

Pátzcuaro, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- Con el objetivo de impulsar una ciudadanía más activa, informada y comprometida con sus comunidades, Movimiento Ciudadano Michoacán, encabezado por Víctor Manuel Manríquez González, realizó con éxito el Taller de Participación Ciudadana en la Administración Pública en la región Pátzcuaro.

Durante este encuentro, ciudadanas y ciudadanos participaron en un espacio de diálogo, aprendizaje e intercambio de ideas, donde se fortalecieron conocimientos y herramientas para comprender la importancia de la participación social en la construcción de mejores gobiernos y soluciones desde lo local.

La Fuerza Naranja continúa generando espacios de formación y cercanía con la sociedad, promoviendo que más personas se involucren en los asuntos públicos, aporten sus propuestas y sean parte activa de las decisiones que impactan a sus comunidades, resaltó en el evento el delegado nacional de la Fuerza Naranja en la entidad, Carlos Herrera Tello.

Víctor Manuel Manríquez González destacó que la participación ciudadana es fundamental para construir un Michoacán con más oportunidades, donde las voces de la gente sean escuchadas y tomadas en cuenta.

“Los cambios que verdaderamente generan bienestar se construyen con diálogo, organización y trabajo en equipo. En Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando espacios donde las y los ciudadanos sean protagonistas”, coincidieron los liderazgos en dicha actividad.

Movimiento Ciudadano Michoacán refrenda su compromiso de fortalecer la cultura democrática y acercar herramientas que permitan a la ciudadanía participar en la vida pública de manera activa y responsable.