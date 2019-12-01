Movimiento Ciudadano crece en Álvaro Obregón, con más afiliaciones de quienes apuestan por la alternativa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 15:55:09

Álvaro Obregón, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- En Michoacán, cada vez más personas están dejando claro que buscan un cambio real, afirmó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, al destacar el crecimiento del proyecto y tras recibir las afiliaciones ciudadanas del municipio de Álvaro Obregón.

Las y los ciudadanos acudieron a la oficina del coordinador estatal para hacer entrega de sus afiliaciones, mismas que fueron presentadas por Alejandro Cruz, referente y liderazgo reconocido en el municipio, quien ha impulsado la suma de voluntades a este proyecto.

Víctor Manríquez reconoció su compromiso y trabajo cercano con la ciudadanía, destacando su papel en el fortalecimiento de Movimiento Ciudadano en la región.

Señaló que este crecimiento sostenido es muestra de la confianza de la gente, que hoy identifica en Movimiento Ciudadano una opción viable para construir un mejor futuro.

“Da gusto ver cómo cada vez más michoacanas y michoacanos se suman, convencidos de que sí hay una alternativa y de que juntos podemos lograr el cambio que tanto se necesita”, expresó.

Hizo énfasis en que la Fuerza Naranja continúa fortaleciéndose en el estado, avanzando como una fuerza ciudadana que no deja de crecer.