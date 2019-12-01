Movimiento Ciudadano convoca a jornada de reforestación “Adopta un Árbol” en Morelia

Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Con el compromiso de impulsar acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente y fortalezcan la participación ciudadana, Movimiento Ciudadano en Michoacán, encabezado por Víctor Manuel Manríquez González, invita a la población a sumarse a la jornada de reforestación “Adopta un Árbol”, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en Morelia.

La actividad tiene como objetivo promover la recuperación de las áreas verdes y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental mediante la participación de familias, jóvenes y ciudadanos comprometidos con la protección del entorno natural.

El punto de reunión será la Glorieta Juan Pablo II, a las 9:30 de la mañana, desde donde partirán las y los participantes hacia la zona conocida como “El Laurelito”, donde se desarrollarán las labores de reforestación. Se recomienda a los asistentes llevar pala, pico y muchas ganas de contribuir a la construcción de un mejor futuro para el municipio.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, destacó que la protección del medio ambiente requiere del esfuerzo conjunto entre sociedad y organizaciones, por lo que este tipo de actividades buscan generar conciencia y fortalecer la participación comunitaria.

“Sembrar un árbol es sembrar vida y esperanza para las próximas generaciones. Queremos que cada vez más ciudadanos se sumen a estas acciones que benefician a nuestro entorno y fortalecen el sentido de comunidad”, expresó.

Movimiento Ciudadano Michoacán reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en esta jornada de reforestación y contribuir al cuidado de los recursos naturales, convencido de que las acciones colectivas son fundamentales para construir comunidades más sostenibles y un estado con mayor conciencia ambiental.