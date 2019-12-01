Movimiento Ciudadano condena crimen contra familia de intérpretes y exige justicia sin impunidad

Morelia, Michoacán, 23 de enero del 2026.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, expresó su más profunda indignación y condena por el asesinato de Víctor Manuel N., Anayeli N. y su hija menor de edad, una familia trabajadora dedicada a la interpretación de Lengua de Señas Mexicana, cuyo homicidio ha generado dolor y consternación en todo el estado.

Señaló que este crimen no solo arrebató la vida de personas comprometidas con la inclusión y el servicio a la comunidad sorda, sino que también evidenció la grave crisis de violencia e inseguridad que enfrentan miles de familias michoacanas, quienes merecen vivir con tranquilidad y certeza.

El dirigente estatal subrayó que la pérdida de una niña vuelve estos hechos aún más dolorosos e inaceptables, por lo que el Estado Mexicano tiene la obligación moral y legal de actuar con rapidez, sensibilidad y pleno respeto a los derechos humanos, colocando en el centro la verdad y la justicia.

En ese sentido, manifestó su confianza en que la Fiscalía General del Estado realizará una investigación seria, transparente y exhaustiva que permita esclarecer plenamente lo ocurrido, identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar que este crimen no quede en la impunidad.

Asimismo, Víctor Manríquez destacó que la violencia no puede normalizarse ni minimizarse, y que es urgente fortalecer las acciones de prevención, seguridad y procuración de justicia para proteger a las familias y a quienes, desde su trabajo cotidiano, contribuyen a construir una sociedad más incluyente y solidaria.

Finalmente, expresó su solidaridad con los familiares, amigos, la comunidad sorda y con todas y todos los michoacanos que hoy exigen respuestas, reiterando que desde Movimiento Ciudadano se seguirá alzando la voz para que en Michoacán haya verdad, justicia y paz, y para que ningún crimen quede sin castigo.