Movimiento Ciudadano alista despliegue territorial para fortalecer la Fuerza Naranja en Michoacán: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 18:50:30

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2026.- Con trabajo en territorio, cercanía con la ciudadanía y coordinación con sus liderazgos, Movimiento Ciudadano Michoacán, encabezado por Víctor Manuel Manríquez González, trabaja en una agenda de recorridos por el estado para visitar comunidades y municipios, fortalecer equipos y construir acuerdos desde cada región.

Durante una reunión con liderazgos de la Fuerza Naranja en Michoacán, se definieron tareas y acciones que comenzarán a desarrollarse, con el propósito de mantener una presencia permanente en territorio y seguir sumando ciudadanos, liderazgos y nuevas estructuras al proyecto naranja.

Víctor Manríquez destacó que el movimiento se construye desde abajo y con presencia directa en las comunidades, por lo que los liderazgos naranjas están recorriendo Michoacán para escuchar, dialogar y trabajar junto a quienes buscan impulsar soluciones desde sus municipios. “Juntos, el movimiento no se detiene”.

Como parte de esta agenda de trabajo, Víctor Manríquez sostuvo también una reunión con Agustín Torres Sandoval, presidente municipal de Áporo, con quien delineó acciones para fortalecer la coordinación y avanzar en proyectos que respondan a las necesidades de su municipio, bajo una visión de trabajo cercano y construcción conjunta.

El dirigente estatal afirmó que Movimiento Ciudadano mantiene una dinámica de crecimiento en Michoacán, con nuevos equipos, estructuras y acciones que buscan ampliar la presencia de la Fuerza Naranja en cada región, privilegiando el trabajo permanente frente a la ciudadanía.

Resaltó que en las distintas regiones la Fuerza Naranja está presente y que la ruta es mantener la cercanía, recorrer el estado y construir de manera conjunta.

Movimiento Ciudadano Michoacán fortalece su presencia territorial y es la alternativa política que apuesta por ciudadanos activos, gobiernos cercanos y una forma distinta de hacer política desde los municipios y las localidades.