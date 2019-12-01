Movimiento Ciudadano acusa al PRI de entregar estados a cambio de impunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 22:01:49

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Zavala, acusó al PRI de haber entregado gobiernos estatales a cambio de proteger a sus exgobernadores de posibles consecuencias legales.

A través de su posicionamiento en la Cámara de Diputados, el legislador criticó que algunos políticos dediquen más tiempo a atacar a Movimiento Ciudadano que a señalar los casos de corrupción y delitos que atribuyó a Morena.

“Llevan días enteros en contra de Movimiento Ciudadano… insultando, ofendiendo.” expresó Zavala.

Zavala también cuestionó que el PRI hable de una supuesta venta política, pues aseguró que ese partido entregó estados como Campeche, Sinaloa, Hidalgo y Sonora.

Según el diputado, estos cambios de gobierno habrían ocurrido a cambio de garantizar impunidad a los exgobernadores de esas entidades.