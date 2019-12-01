Movimiento Ciudadano a favor de que se eliminen privilegios, se frenen derroches y gasto público: Grecia Aguilar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 18:29:44

Morelia, Michoacán 15 de abril de 2026.- Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, sostuvo que su bancada ha sido la única fuerza política que ha asumido con seriedad la discusión de una reforma electoral integral en el país, tras manifestar que respaldan el dictamen del Plan B, al estar a favor de frenar el derroche de los recursos públicos y los privilegios.

Durante su intervención, la legisladora subrayó que, frente al dictamen en discusión sobre las reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocido como “Plan B”, Movimiento Ciudadano presentó una propuesta profunda orientada a fortalecer la democracia con mayor participación ciudadana y menor gasto público.

Explicó que la iniciativa impulsada por su partido contempla medidas para incentivar el voto joven, incorporar la circunscripción migrante, combatir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales y transformar el modelo de comunicación política y de justicia electoral.

Asimismo, destacó que se plantea una reducción equitativa del financiamiento a partidos políticos, la eliminación de duplicidades institucionales y un ahorro superior a los 40 mil millones de pesos en un periodo de cuatro años.

No obstante, Grecia Aguilar Mercado lamentó que no existiera apertura para discutir a fondo una reforma electoral de mayor alcance, ni siquiera entre las propias fuerzas aliadas del régimen, lo que derivó en un dictamen limitado que, dijo, dista de una verdadera transformación del sistema democrático.

“Lo que hoy se discute es una reforma acotada, que reduce algunos costos y elimina ciertos privilegios, pero que se queda corta frente a lo que México necesita”, señaló.

Pese a ello, la coordinadora parlamentaria enfatizó que Movimiento Ciudadano asumirá una postura responsable y sensata, por lo que votará a favor del dictamen al considerar que contribuye, aunque de manera limitada, a contener el derroche en las instituciones públicas.

“Movimiento Ciudadano no será obstáculo para reducir privilegios, pero tampoco será comparsa de la polarización. Apostamos por una visión de futuro, por una alternativa que construya un México con más democracia, más participación y menos gasto”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a que se cumpla la ley como el mejor mecanismo para garantizar procesos electorales justos y equitativos, al tiempo que reiteró que su partido continuará impulsando propuestas que fortalezcan la vida democrática del país.