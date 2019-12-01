Movimiento Ciudadano a favor de la Ley de Identidad de Género de Querétaro: Armando Rivera

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- El coordinador de Movimiento Ciudadano en el municipio de Querétaro, Armando Alejandro Rivera Castillejos, no quiso entrar en polémica con la opinión de la diputada local, Tere Calzada Rovirosa, sobre su voto en cuanto a la Ley de Identidad de Género y al cuestionar el origen de los activistas para opinar sobre derechos en el estado.

“Yo soy muy respetuoso de la opinión de mis diputados, Movimiento Ciudadano tiene la libertad de conciencia de votar e h sobre todas las cosas controversiales como la nueva ley de identidad de género en lo que su conciencia les dicte, para mí es muy respetable la posición de la diputada Calzada, como el diputado Paul Ospital, la posición del partido Movimiento Ciudadano siempre ha sido liberal y nosotros creemos que la libertad de unos acaba cuando afectan la libertad de otros, estamos a favor de esta ley, creo que hay que respetar la dignidad de las personas y que los trans y que toda esta situación que se ha vivido de discriminación debe de evitarse, ojalá y la mayoría de los diputados la voten a favor”, dijo.

Espera que en las próximas semanas se autorice la ley con las observaciones que hizo el gobernador Mauricio Kuri, por lo que urgió a brindar apoyo a la comunidad LGBT.

Reiteró que la postura de Movimiento Ciudadano y de Armando Rivera con respecto a la Ley de Identidad de Género es a favor, pues son grupos que han sido vulnerados y han sido restringidos de derechos por lo que esta ley viene a brindar una herramienta a la comunidad LBGTIQ y personas trans.

“Insisto, la posición de Tere es muy respetable, así sucede en la sociedad, hay quien está a favor y en contra, la posición de Movimiento Ciudadano y Armando Rivero es a favor de esta ley, insisto, ojalá y se vote pronto”.