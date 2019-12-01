Movimiento Cascos Blancos se manifiesta en Michoacán y exige revisar el Artículo 127

Morelia, Michoacán, 03 de julio de 2026.- En el marco de la gira de trabajo que la Presidenta de la República realiza por el estado de Michoacán, integrantes del Movimiento Cascos Blancos anunciaron su presencia activa en la entidad con el objetivo de manifestarse pacíficamente y solicitar atención directa a sus demandas de justicia social y laboral.

El motivo central de la movilización responde a la reciente reforma y adición al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual regula los límites a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de los servidores públicos. El movimiento señala la necesidad de revisar las implicaciones de esta normativa para asegurar que no se vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores de los distintos sectores del país.

Como acto central de su manifestación, una comisión representativa de los Cascos Blancos busca hacer la entrega formal a la titular del Ejecutivo el libro titulado "Cartas a la Presidenta". Esta obra recopila testimonios y peticiones escritas por ciudadanos y miembros del movimiento, con el propósito de sensibilizar al Gobierno Federal sobre el impacto real de las reformas en la base trabajadora.

"Nuestra presencia en Michoacán es pacífica, pero firme. Acudimos al encuentro de la Presidenta porque confiamos en la apertura al diálogo de esta administración. El libro 'Cartas a la Presidenta' contiene la voz viva de miles de personas que piden certidumbre jurídica frente a la aplicación del Artículo 127 constitucional", declararon voceros del movimiento.

El Movimiento Cascos Blancos reiteró que sus acciones se mantendrán dentro del marco de la legalidad y el respeto mutuo, buscando canales institucionales de interlocución para entablar mesas de trabajo conjuntas con las autoridades competentes.

¡Misión cumplida en Michoacán! El Movimiento Cascos Blancos entregó exitosamente el libro "Cartas a la Presidenta" a la titular del Ejecutivo Federal, quien recibió el compendio y se comprometió formalmente a revisar y dar resolución a nuestras demandas sobre la reforma al Artículo 127 Constitucional. Agradecemos la apertura al diálogo.