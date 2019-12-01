Motocicletas de aplicación carecen de regulación en Querétaro: AMEQ

Motocicletas de aplicación carecen de regulación en Querétaro: AMEQ
Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 18:22:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Qro., 16 de julio de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, pidió a la ciudadanía evitar utilizar motocicletas de aplicación como medio alternativo de transporte público, ya que estas no cuentan con la regulación establecida en la normatividad estatal.

Explicó que actualmente no existe un marco normativo ni regulatorio para que motociclistas brinden el servicio de transporte público, lo cual representa un riesgo, ya que no se garantiza la seguridad del usuario.

"Actualmente no hay una regulación para que se pueda realizar el traslado de personas a través de motocicletas; al no estar regulado, no se garantizan las condiciones de seguridad para los usuarios", dijo.

Recalcó que al no tener un marco normativo que permita supervisar la operación de este tipo de transporte, no se pueden establecer condiciones mínimas de seguridad para los usuarios que utilicen este servicio, por lo que corresponde al Congreso queretano establecer las medidas que garanticen y protejan tanto a usuarios como a operadores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan a un hombre fallecido en la comunidad de Puerta Chica, Parácuaro
Morelia: Ataque armado en Santa María deja una persona sin vida y un herido
Identifican a mujer que fue privada de la vida en la Unión, Guerrero; era originaria de Zihuatanejo
Fallece una mujer tras choque en la autopista Morelia-Pátzcuaro
Más información de la categoria
SICT busca a Kansas City para hablar sobre salida del patio de maniobras del tren en Morelia, afirma titular
Aumenta a 4 mil 930 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela
Somos México y PAN cuestionan detención de Ernesto Ruffo; exigen proceso imparcial
Movimiento Ciudadano pide al INE vigilar y sancionar actos anticipados de campaña
Comentarios