Motocicletas de aplicación carecen de regulación en Querétaro: AMEQ

Querétaro, Qro., 16 de julio de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, pidió a la ciudadanía evitar utilizar motocicletas de aplicación como medio alternativo de transporte público, ya que estas no cuentan con la regulación establecida en la normatividad estatal.

Explicó que actualmente no existe un marco normativo ni regulatorio para que motociclistas brinden el servicio de transporte público, lo cual representa un riesgo, ya que no se garantiza la seguridad del usuario.

"Actualmente no hay una regulación para que se pueda realizar el traslado de personas a través de motocicletas; al no estar regulado, no se garantizan las condiciones de seguridad para los usuarios", dijo.

Recalcó que al no tener un marco normativo que permita supervisar la operación de este tipo de transporte, no se pueden establecer condiciones mínimas de seguridad para los usuarios que utilicen este servicio, por lo que corresponde al Congreso queretano establecer las medidas que garanticen y protejan tanto a usuarios como a operadores.