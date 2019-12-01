Morón será garante de la unidad de la coalición en Michoacán 

Ciudad de México , a 03 de febrero de 2026.– Con el fin de garantizar que la unidad de la coalición se fortalezca en Michoacán ante los próximos retos del movimiento y para dialogar sobre la agenda de la Cuarta Transformación, el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, se reunió con legisladores del Partido del Trabajo.

En el diálogo con el dirigente nacional de dicho partido y senador, Alberto Anaya, así como con el coordinador parlamentario Reginaldo Sandoval, se enfatizó en la importancia de avanzar en unidad para asegurar resultados al pueblo de Michoacán y respaldar al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Junto a legisladores federales y locales, el morenista coincidió en la necesidad de una coordinación plena para apoyar el avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Con ello se asegura una sinergia de trabajo positiva entre grupos parlamentarios en favor del pueblo de Michoacán y que las políticas públicas que se gesten desde la federación se repliquen de manera exitosa en la entidad.