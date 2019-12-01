Morón rinde cuentas al occidente de Michoacán; destaca reformas constitucionales

Morón rinde cuentas al occidente de Michoacán; destaca reformas constitucionales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 08:35:12
Zamora, Mich., a 18 de octubre de 2025.- Las reformas constitucionales aprobadas en el primer año legislativo han marcado la ruta para el avance de la transformación en México y su consolidación en Michoacán, sentenció el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, durante una asamblea informativa realizada en Zamora, orientada a la rendición de cuentas a la región de occidente de la entidad.

Raúl Morón explicó que, la reforma al Poder Judicial representa un paso histórico hacia una justicia más cercana al pueblo, con ministros, magistrados y jueces  elegidos por voto popular, lo que fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, subrayó que elevar a rango constitucional los programas de Bienestar garantiza su permanencia y el apoyo directo a millones de familias mexicanas, al reconocerlos como un derecho del pueblo y no como una concesión de gobierno.

Ante la presencia de productores, empresarios y habitantes del occidente del estado, el senador morenista llamo a la unidad y al trabajo conjunto para detonar el desarrollo económico de la región,  basado en sus principales actividades productivas, como la agricultura. 

"La transformación de Michoacán se construye con unidad, organización y compromiso colectivo; juntos podemos fortalecer la economía local y consolidar el bienestar de nuestra gente", culminó.

