Morón, entre el selecto grupo de legisladores invitados por Sheinbaum a su informe

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, fue uno de los selectos legisladores invitados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a su Primer Informe de Gobierno, celebrado esta mañana en Palacio Nacional.

Solo un selecto grupo de senadores y diputados federales fueron invitados por la mandataria del país para acompañarla al histórico primer informe de su Gobierno, en el cual mostró la firmeza de su administración para el avance de la transformación y la justicia social.

Este nuevo gesto de confianza de Sheinbaum hacia Raúl Morón, se suma a los reiterados encuentros, incluido uno en su despacho de Palacio Nacional, que reafirman su posición como el liderazgo de confianza de la presidenta en Michoacán, distinción que el senador ha aprovechado para solucionar necesidades de sus habitantes, a través de acercamientos con autoridades federales y gestionar mesas de trabajo en favor de sectores productivos.

Además de Morón, en el Primer Informe de Gobierno estuvieron presentes otros políticos destacados como: los senadores Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier, Adán Augusto y Laura Itzel Castillo; además de los diputados federales Leonel Godoy Rangel y Alfonso Ramírez Cuéllar, entre algunos más.