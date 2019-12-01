Morón domina preferencias; se perfila como el próximo gobernador de Michoacán

Morón domina preferencias; se perfila como el próximo gobernador de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 11:11:29
Morelia, Mich., a 20 de octubre de 2025.- Raúl Morón Orozco será el próximo gobernador de Michoacán, esto de acuerdo a Demoscopia Digital, que de acuerdo a su ejercicio publicado en La Jornada, coloca al actual senador con un 36.1% de las preferencias, que junto al 38.5% de la intención de voto por Morena, hacen ver una victoria contundente en el proceso electoral del 2027.

La encuesta realizada en el mes de octubre no solo colocan al legislador con casi 20 puntos de ventaja sobre el segundo lugar en la contienda interna del partido guinda, Antonio Ixtláhuac, que acumula el 19.3% y en el tercer lugar aparece Carlos Torres Piña, con apenas el 15.8%.

En el tracking de los últimos 6 meses, Demoscopia publica que el senador de Morena ha logrado incrementar su ventaja de manera sostenida, al pasar del 25.8 al 36.1%, lo que deja sin respuesta a los otros aspirantes.

En tanto en el caso de la contienda entre mujeres, el tracking exhibe que al día de hoy, después de meses de campañas y numerosos destapes, es mayor la cantidad de michoacanos que no sabrían por cual de las aspirantes votar, opción que reunió el 28.9% de las respuestas, que la mejor colocada en el careo, que es Gladyz Butanda con el 20.5%, seguida por Gabriela Molina y Fabiola Alanís, con el 13.7% y el 12.9%, respectivamente.

