Morón, con ventaja de 2 a 1 en la carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Raúl Morón Orozco se perfila para ser el coordinador estatal de Defensa de la 4T en Michoacán, al registrar una ventaja de 2 a 1 en las preferencias sobre su más cercano rival, Carlos Torres Piña, de acuerdo a la encuesta más reciente de la firma Cripeso.

El estudio revela que, ante la pregunta sobre quién debería ser el candidato de Morena para la gubernatura en 2027, el legislador y hombre de confianza en el estado de la Presidenta Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias con un 30.96%. Esta cifra lo coloca casi 13 puntos porcentuales por encima de Carlos Torres Piña, quien ocupa el segundo lugar con el 17.80%.

Más rezagadas aparecen figuras como Gabriela Molina Aguilar (9.55%) y Fabiola Alanís Sámano (4.94%).

En cuanto a la fidelidad por partido, Morena arrasa con un 48.29% de intención de voto, superando por más de 30 puntos al PAN (15.64%) y dejando al PRI en un lejano tercer puesto con apenas el 8.81%.

Con estos números, la lógica política sugiere que quien obtenga la candidatura de Morena tiene más de medio camino recorrido hacia la Casa de Gobierno. En este escenario, Morón no solo lidera la interna, sino que navega con el viento a favor de un partido que hoy no tiene contrapeso real en la entidad.