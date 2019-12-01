Morenistas impulsan dos días de descanso obligatorios en jornada laboral

Morenistas impulsan dos días de descanso obligatorios en jornada laboral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 13:22:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de febrero 2026.- Legisladores buscarán integrar dos días obligatorios de descanso en la jornada laboral, en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, aseguró el morenista Ricardo Monreal Ávila.

Por su parte, la diputada Felicita Pompa Robles, también del partido oficialista presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución, relativo a los derechos de los trabajadores.

“Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”, señala la iniciativa.

Igualmente, otra propuesta de la legisladora es la de reformar el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo para “equilibrar la vida laboral con la vida personal”.

“Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro”, refiere.

Amabas iniciativas destacan que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una jornada de 55 horas a la semana ocasionó 745 mil muertes por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas en 2016.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan más de medio centenar de pastillas psicotrópicas, ocultas en el corazón del penal federal de Buenavista, Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo ciudadano para localizar a familiares de persona fallecida en el Hospital Civil de Morelia, Michoacán
Reportes de balaceras desatan fuerte operativo militar en Aguililla, Michoacán 
Empleados logran frustar un robo en una panadería de Escobedo, Nuevo León; el presunto asaltante perdió la vida, tras ser agredido
Más información de la categoria
Reportes de balaceras desatan fuerte operativo militar en Aguililla, Michoacán 
Trato de rey al presidente de la Suprema Corte: usa dos asistentes para limpiarle los zapatos
"El juego del pato": de diversión a terror para alumnos de un preescolar de León; maestra abusó de niños de 3 y 4 años con dicha dinámica
Sheinbaum reafirma soberanía y legado de la Constitución de 1917 desde Querétaro
Comentarios