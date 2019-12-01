Morenistas impulsan dos días de descanso obligatorios en jornada laboral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 13:22:41

Ciudad de México, a 5 de febrero 2026.- Legisladores buscarán integrar dos días obligatorios de descanso en la jornada laboral, en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, aseguró el morenista Ricardo Monreal Ávila.

Por su parte, la diputada Felicita Pompa Robles, también del partido oficialista presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución, relativo a los derechos de los trabajadores.

“Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”, señala la iniciativa.

Igualmente, otra propuesta de la legisladora es la de reformar el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo para “equilibrar la vida laboral con la vida personal”.

“Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro”, refiere.

Amabas iniciativas destacan que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una jornada de 55 horas a la semana ocasionó 745 mil muertes por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas en 2016.