Morena-Morón, la dupla preferida para recuperar Michoacán: Demotáctica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 09:03:29
Morelia, Mich., a 25 de noviembre de 2025.– Morena se mantiene como el partido hegemónico en Michoacán y el actual senador, Raúl Morón Orozco, es el amplio favorito entre la opinión pública para ser el próximo gobernador de la entidad, así lo señala el estudio del mes de noviembre de Demotáctica.

De acuerdo a la encuesta, Raúl Morón no solo es el favorito, sino que ha incrementado su ventaja en los últimos meses, al registrar un crecimiento de septiembre a la fecha de 2 puntos porcentuales, para un 31.65% de las opiniones en su favor, una abismal diferencia de 20 punto sobre el segundo lugar, Carlos Torres Piña y de Gladyz Butanda, que aparece como la mujer mejor posicionada con solo el 10.72%.

La crisis que enfrentó el partido en este último mes y que escalo hasta Palacio Nacional reafirmó la idea entre los michoacanos que el siguiente gobernador debe ser un perfil con experiencia, que asegure coordinación con el Gobierno Federal y que conozca el territorio de primera mano, características que reúne Raúl Morón.

En el panorama de partidos políticos. Morena registra una afinidad del 32.79%, respaldo muy por encima del 15.64% que registra el PAN y el 8.45% de Movimiento Ciudadano.

