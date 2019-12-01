Morena y sus aliados suman 49% de preferencias para las elecciones de 2027: Jesús Mora

Morena y sus aliados suman 49% de preferencias para las elecciones de 2027: Jesús Mora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 14:25:58
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Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.— Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, explicó que la encuesta publicada el 19 de octubre por El Financiero mide la intención de voto para diputaciones federales en 2027. El estudio se realizó en septiembre mediante entrevistas telefónicas a 800 personas adultas de todo el país. Se trata de una medición nacional de las preferencias.

En la pregunta por partido, Morena obtuvo 46% de las preferencias; el PAN, 8%; el PRI, 6%; Movimiento Ciudadano, 5%; el Partido Verde, 2%, y el PT, 1%. Mora destacó que Morena supera por sí solo la suma del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, que llega a 19%. Además, 55% de las personas entrevistadas expresó una opinión favorable de Morena, mientras que el PAN y el PRI registraron opiniones negativas de 64% y 70%, respectivamente.

El dirigente señaló que, si se agregan las preferencias individuales de Morena, el Verde y el PT, los tres partidos reúnen 49%. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y los nuevos partidos incluidos en el estudio suman 20% con las cifras redondeadas. Aclaró que esta comparación permite dimensionar la distancia entre fuerzas políticas, aunque la encuesta preguntó por cada partido por separado y no midió una contienda entre coaliciones.

Mora subrayó otro resultado: 31% de las personas entrevistadas no expresó preferencia por algún partido. Consideró que la ventaja de Morena no autoriza a dar por resuelta la elección de 2027. Al contrario, obliga al movimiento a escuchar a quienes aún no encuentran una opción que los represente y a responder con resultados a sus preocupaciones.

En Michoacán, afirmó, esa responsabilidad se traduce en recorrer las regiones junto con el coordinador Carlos Torres Piña para recoger propuestas y construir una agenda para el estado. Jesús Mora sostuvo que el respaldo mostrado por la encuesta nacional debe acompañarse de organización y trabajo concreto si Morena quiere mantener la confianza del pueblo y contribuir a la continuidad de las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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