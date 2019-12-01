Morena y PVEM instalarán el martes mesa de negociación electoral de Michoacán; PT no estaría presente

Morena y PVEM instalarán el martes mesa de negociación electoral de Michoacán; PT no estaría presente
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 20:02:29
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Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- El próximo martes 27 de octubre se instalará la primera mesa de negociación electoral para tratar el tema Michoacán, con la participación de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El Partido del Trabajo (PT) no estaría presente en ese primer encuentro, informó el diputado federal y dirigente estatal del Verde, Ernesto Núñez Aguilar.

Entrevistado al término de su segundo informe de actividades legislativas, Núñez Aguilar señaló que, aunque desconoce los detalles de la convocatoria, tiene entendido que el PT no acudirá a la primera reunión. Precisó que los trabajos abarcarán el escenario político del estado.

"Ya se van a instalar las mesas de trabajo la próxima semana, ya arrancamos con el tema de Michoacán, se prevé que este el  PT ? Entiendo que en la primera no", expresó de manera textual.

El legislador sostuvo que la alianza entre Morena y el PVEM se mantiene sólida y afirmó que su partido actuará con respeto hacia las demás fuerzas políticas. 

Sobre la ausencia del PT, dijo que existe una fecha para que esa fuerza política defina su postura, aunque no dio más detalles.

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