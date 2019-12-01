Morena va por creación de ley regular la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Querétaro

Morena va por creación de ley regular la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 16:30:28
Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- La bancada de Morena en el Congreso local prepara la creación de una nueva Ley para regular la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Querétaro.

El anuncio fue realizado por el coordinador del grupo parlamentario, el diputado Edgar Inzunza, quien destacó que el diseño de esta iniciativa incluirá la participación de académicos, especialistas y ciudadanía.

Inzunza subrayó que el objetivo principal es evitar una crisis de abastecimiento en el estado, mediante un proyecto que no implique endeudamiento y que garantice accesibilidad para toda la población.

Para ello, se abrirán mesas de trabajo con organizaciones como el Consejo Consultivo del Agua, representantes de la sociedad civil y expertos en el tema, con el fin de construir alternativas viables y sostenibles.

“El futuro hídrico de Querétaro debe atenderse con seriedad y apertura”, afirmó el legislador, al tiempo que aseguró que Morena está dispuesto a escuchar todas las propuestas que contribuyan a una solución integral.

