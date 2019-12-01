Morena usa tiempos oficiales para atacar a la oposición: Alejandro Moreno

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, denunció que desde Morena han desatado una campaña brutal de persecución y censura contra toda la oposición, mientras buscan que haya una confrontación.

Dijo que Morena le tiene miedo a una oposición unida, y “por eso buscan dividirnos, confrontarnos y sembrar conflicto entre quienes pensamos distinto. Saben que juntos somos más fuertes y que unidos les vamos a ganar”.

En un video que subió a sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI expuso que desde el gobierno de Morena se han emprendido ataques y persecución contra el PRI, contra él mismo y su familia, pero también lo han hecho contra el PAN, contra Marko Cortés, Ricardo Anaya o Lilly Téllez, así como contra Movimiento Ciudadano (MC), con Samuel García y otros.

Además, agregó, lo han hecho contra quienes se atreven a alzar la voz desde la ciudadanía, como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo.

En ese punto, el Presidente Alejandro Moreno señaló que la dictadura está desesperada y, en el colmo de la irresponsabilidad, Morena utiliza los tiempos del Estado mexicano para lanzar una campaña brutal de ataque, de desprestigio, con spots en tiempos oficiales en contra de un medio de comunicación en Estados Unidos, serio, profesional, responsable y con prestigio, como lo es Fox News.

“En una decisión literalmente estúpida, temeraria e irresponsable, el gobierno decide confrontarse con un medio de alcance global, dañando la imagen de México a nivel mundial. Eso es, simple y llanamente, una gran incompetencia”, sostuvo el senador y dirigente nacional del PRI.

Luego, añadió, “tenemos la decisión del órgano jurisdiccional electoral para proteger al delincuente electoral Pío López Obrador, que no tiene otro fin que cumplir una clara venganza personal en contra del medio de comunicación LatinUS y en contra del periodista Carlos Loret de Mola, al querer sancionarlos con más de 400 millones de pesos. Completamente ridículo, desproporcionado e irracional”.

A los mexicanos, el Presidente Alejandro Moreno les dijo que esa es la censura total. “Es la persecución brutal en contra de la libertad de prensa, la libertad de expresión”, indicó.

“Lo advertimos desde el PRI. Vienen más acciones legales en contra de la oposición, en contra de comunicadores y medios de comunicación. Porque así actúan los regímenes autoritarios. Así actúan las dictaduras. Persiguen, censuran y reprimen a quienes piensan distinto”, explicó.

Por eso, al gobierno de Morena le dejó en claro que “al PRI jamás lo van a doblar. Jamás nos vamos a echar para atrás”, e informó que el partido denunciará cada abuso, cada atropello, a nivel nacional y a nivel internacional.

“Vamos a enfrentar cada intento de intimidación, de persecución, y vamos a defender a México y a su gente, a nuestra democracia. Vamos a defender la libertad. Vamos a defender los derechos y la Constitución”.

Adelantó que en el PRI “estamos listos para dar la batalla más grande por nuestra libertad y por lo más sagrado que tiene la Patria: las familias mexicanas”.

El PRI, argumentó, ha demostrado que es un partido serio, con experiencia, profesional y resultados, que sabe gobernar, y eso lo sabe el pueblo de México. Somos el partido que mejor representa a las y los mexicanos, y la oposición más clara, valiente, decidida, frente al desastre que ha provocado Morena en el gobierno”.

