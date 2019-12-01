Morena rechaza defender a funcionarios de Chavinda detenidos; desconocen a “Comité Municipal” que pide su liberación

Morena rechaza defender a funcionarios de Chavinda detenidos; desconocen a “Comité Municipal” que pide su liberación
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 16:28:57
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Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- El Comité Estatal de Morena negó cualquier respaldo o defensa a los funcionarios municipales de Chavinda detenidos por presuntos vínculos delictivos.

En respuesta a una publicación en redes sociales bajo el perfil de un supuesto "Comité Morena Chavinda" que pide esclarecer la detención y la liberación de los funcionarios, Jesús Mora González, líder estatal de Morena, indicó que no existe "la figura de comité municipal, ni forma parte de nuestro partido, ni de nuestro movimiento, y no sabemos cuál es el origen de esa publicación".

Mora González indicó que es una práctica recurrente el uso de nombres de sus dirigentes para descalificar al partido.

 "Hay muchas notas falsas, se utilizan luego nombres de nuestros dirigentes para denostar, descalificar; no es una cosa nueva que atenta contra el movimiento." Expresó.

Como se recordará, el pasado 19 de marzo fueron detenidos cinco funcionarios del ayuntamiento de Chavinda, incluyendo la síndica, dos regidores y el subsecretario de seguridad pública, acusados de estar involucrados en actividades delictivas.

Este lunes, el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló en su rueda de prensa que las protestas para liberar a los detenidos provienen de personas vinculadas al crimen organizado.

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