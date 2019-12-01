Morena rechaza declaraciones de Trump y defiende la soberanía de México

Morena rechaza declaraciones de Trump y defiende la soberanía de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 19:53:29
Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.- El Consejo Nacional de Morena emitió un pronunciamiento en respuesta a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que México es el “epicentro” de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico.

Durante sus comentarios, el mandatario estadounidense volvió a plantear la posibilidad de que Estados Unidos intervenga para combatir a las organizaciones criminales en territorio mexicano. Incluso relató que habría solicitado permiso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo una intervención, pero que ella se negó.

Ante estas afirmaciones, Morena sostuvo que México es una nación soberana y reiteró que no acepta amenazas ni tutelajes extranjeros para enfrentar los problemas de seguridad que enfrenta el país.

El partido también expresó su respaldo total a la presidenta Sheinbaum y defendió la estrategia de seguridad implementada por su gobierno.

En el documento difundido por el Consejo Nacional del partido se señala además que el combate al crimen organizado requiere cooperación entre países, pero siempre con respeto a la soberanía nacional.

