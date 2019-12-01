Morena quiere usar como ‘caja chica’ los ahorros de las y los mexicanos: Berenice Álvarez

Morelia, Michoacán., a 14 de abril de 2026.- Ante el saqueo que pretende hacer Morena del ahorro para el retiro de más de 73 millones de mexicanos tras la reforma a la Ley de AFORES, aprobada en el Senado en los primeros días de abril, desde el PRI se levantará la voz para que los ciudadanos exijan cuentas al partido en el poder.

El oficialismo busca usar de forma indiscriminada los recursos de los trabajadores para financiar obras faraónicas destinadas al fracaso, advirtió Berenice Álvarez, secretaria de Administración y Finanzas del CDE, al fijar la postura del Revolucionario Institucional, partido que votó en contra de la modificación del marco jurídico de administración de AFORES.

Indicó que desde el PRI se “seguirá defendiendo el patrimonio de las y los mexicanos, pues no se puede tomar el ahorro para el retiro como la caja chica del gobierno”, y refrendó que el Revolucionario Institucional está a favor del desarrollo y la infraestructura del país, “pero no a costa del dinero de la gente”.

Abundó que “el gobierno de Morena tiene al país en quiebra y ahora usará los fondos de ahorro como financiamiento, ¿Quién garantiza las obras faraónicas de Morena destinadas al fracaso? Si está demostrado que cuando estos proyectos fallan, y ya lo hemos visto, el costo no lo paga el gobierno, lo pagan los ciudadanos”.

Insistió en que no es sano que el gobierno diseñe proyectos, los impulse políticamente y además aspire a financiarlos con el ahorro de los trabajadores, por eso, desde el PRI “queremos dejarlo muy en claro, el dinero de las AFORES pertenece a los trabajadores, no al Estado”, finalizó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Innovación Digital, Verónica Gómez; así como Edna Martínez Nambo, dirigente del ONMPRI y regidora de Morelia; y Evelio Segura, dirigente de la Fundación Colosio Filial Michoacán.