Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 18:45:31

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- La mafia de Morena y sus aliados quiere otra vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) esté a su pleno servicio, por encima del derecho de las y los ciudadanos de contar con un árbitro electoral imparcial.

Así lo advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, quien reiteró que Acción Nacional continuará defendiendo los derechos y las libertades de las y los ciudadanos.

“Morena quiere un INE incompleto y a modo, para repetir el agandalle electoral que en 2024 le permitió a esa mafia morenista construir su sobrerrepresentación legislativa, al apoderarse ilegalmente de lugares que no les dieron los mexicanos”, precisó.

El Jefe Estatal del PAN agregó que Acción Nacional no descarta ninguna ruta legal para evitar que la mafia de Morena y sus aliados consumen un nuevo atropello a la democracia, representado en un órgano electoral sometido al régimen morenista, como fue el grave caso de corrupción que encabezó Guadalupe Taddei a su paso por la Presidencia del INE.

“Desde Acción Nacional lo decimos fuerte y claro: no descartamos ninguna ruta legal, ni política, y llegaremos hasta las últimas consecuencias para impedir que Morena consume un nuevo atropello contra la voluntad de las y los ciudadanos. ¡Ya basta de un INE sometido a Morena y a sus perversos aliados!”, aseguró Quintana Martínez.