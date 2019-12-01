Morena quedaría solo ante la reforma electoral; aliados y oposición marcan distancia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 19:53:42

Ciudad de México, 10 de marzo de 2026.- Durante la discusión de la reforma electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, Morena enfrentará la falta de respaldo de otras fuerzas políticas, luego de que PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantaran que no avalarán el dictamen.

El Partido del Trabajo volvió a marcar distancia durante el debate. El diputado Pedro Vázquez explicó que su bancada decidió apartarse del proyecto de reforma electoral, además denunció lo que calificó como un linchamiento mediático y digital contra su partido en los últimos días, el cual comenzó después de que el PT anunciara que no apoyaría la iniciativa.

Vázquez sostuvo que la postura de su bancada no busca obtener privilegios, sino defender uno de los principios del sistema electoral: la representación de las minorías. Este mecanismo permite que lleguen al Congreso diputados que no necesariamente ganan un distrito electoral, pero que representan a sectores con menor fuerza electoral.

El legislador recordó que este modelo surgió a partir de las reformas políticas que abrieron el sistema mexicano para que partidos pequeños y movimientos sociales pudieran acceder al Congreso, por ello, señaló que modificar este esquema podría cerrar espacios de representación para distintos sectores políticos.

Finalmente, advirtió que dentro de la propia coalición gobernante imponer decisiones “con el martillo del más fuerte” puede debilitar la pluralidad al interior del movimiento político.

Por su parte, durante la discusión de la reforma electoral en comisiones, el Partido Verde también marcó distancia del dictamen. El diputado Ricardo Astudillo explicó que, aunque coinciden con varios puntos de la propuesta, no acompañarán el proyecto en su forma actual.

La razón que expuso fue el diseño de la reforma, el cual aún puede perfeccionarse para garantizar condiciones de igualdad en la competencia democrática, es decir, que todos los partidos compitan con reglas equilibradas.

Astudillo señaló que la postura de su bancada no busca confrontación, sino que representa una diferencia dentro del propio movimiento, y sostuvo que las reformas electorales deben construirse mediante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas.