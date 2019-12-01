Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, destacó que el encuentro encabezado por el coordinador estatal Carlos Torres Piña, con la participación de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), representa un paso histórico en la construcción de un frente amplio de izquierdas, sustentado en el entendimiento político y en una causa superior: el bienestar del pueblo de Michoacán, bajo el principio que Andrés Manuel López Obrador convirtió en el eje de la Cuarta Transformación, “por el bien de todos, primero los pobres”.

Durante el encuentro, en el que participaron el coordinador estatal Carlos Torres Piña, el dirigente del PVEM, Ernesto Núñez, la presidenta del PRD, Verónica García, Octavio Ocampo, así como legisladores, alcaldes y dirigentes de los tres partidos, Mora sostuvo que la unidad debe construirse alrededor de principios y objetivos compartidos. “Ser de izquierda significa que el poder público debe servir para combatir las desigualdades, garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las mayorías. No se trata solamente de sumar fuerzas políticas, sino de ponerlas al servicio de la gente”, expresó.

El dirigente morenista explicó que este entendimiento reúne dos historias políticas. Con el Partido Verde se reafirma la colaboración iniciada en 2021 y fortalecida en la coalición de 2024, mientras que con el PRD se recupera una tradición compartida de lucha social y democrática que tiene profundas raíces en Michoacán. Subrayó que este acercamiento no implica abandonar los principios de la izquierda ni anticipar acuerdos electorales que corresponden a los órganos nacionales de cada partido.

Mora reconoció especialmente el papel de Carlos Torres Piña en la construcción de este encuentro, al destacar su capacidad para dialogar con distintas expresiones políticas y encontrar coincidencias alrededor de un proyecto colectivo. “Carlos Torres Piña ha demostrado que la política también consiste en construir puentes, generar confianza y reunir voluntades. Este entendimiento es resultado de una ruta política que pone por encima de las diferencias el interés del pueblo de Michoacán”, afirmó.

Finalmente, Jesús Mora sostuvo que el frente amplio debe mantener una identidad social clara y no ceder a la tentación de abandonar sus principios para desplazarse hacia el centro político. “Podemos dialogar, conciliar y construir acuerdos sin renunciar a nuestra vocación de justicia social. Como ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ‘no se puede ser libre, completamente, si no hay bienestar’. Ese debe ser el horizonte de este encuentro: que la democracia, la libertad y el poder público estén siempre al servicio del pueblo”, concluyó.