Morena prefiere cobrar impuestos al aguinaldo antes que proteger la economía de las familias: Armando Tejeda

Ciudad de México, a 13 de octubre 2026.- Ante el inicio de la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos para 2027, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, cuestionó la negativa de Morena a avanzar en la eliminación del ISR al aguinaldo, presentada por Acción Nacional en octubre del 2026.

“Morena habla de apoyar al pueblo, pero cuando tiene la oportunidad de dejarles más dinero a las familias, prefiere seguir cobrando impuestos. El aguinaldo es producto del esfuerzo de todo un año de trabajo y debería llegar íntegro a los hogares mexicanos”, expresó.

El legislador recordó que el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre la parte no exenta del aguinaldo existe desde hace décadas y se mantuvo en la legislación fiscal que entró en vigor en 2014. Sin embargo, sostuvo que hoy existe la oportunidad de corregir esta situación y garantizar que las y los trabajadores reciban completa esta prestación.

Tejeda Cid destacó que Acción Nacional ha impulsado propuestas para eliminar este impuesto y recordó que él mismo presentó un exhorto legislativo para acelerar la discusión de la iniciativa correspondiente, en por lo menos dos ocasiones.

“Desde el PAN hemos sido claros: estamos del lado de las familias mexicanas. No podemos hablar de prosperidad mientras el gobierno sigue quitándoles una parte del dinero que ganan con su trabajo. Nuestra prioridad es que las familias tengan más recursos, más oportunidades y mayor libertad para decidir cómo utilizarlos”, afirmó.

El diputado federal advirtió que la discusión del Paquete Económico 2027 no debe limitarse a determinar cuánto dinero recaudará el gobierno, sino también a evaluar cómo las decisiones fiscales afectan directamente la economía de millones de hogares.

Señaló que, frente al incremento de los gastos cotidianos, cada peso cuenta para las familias que deben cubrir alimentación, educación, salud, transporte y vivienda.

“El gobierno no puede seguir viendo a las familias únicamente como una fuente de recaudación. México necesita una política económica que genere prosperidad sostenible, que premie el trabajo y que permita a las personas salir adelante con su propio esfuerzo”, puntualizó.

Finalmente, Armando Tejeda reiteró que durante la discusión de la Ley de Ingresos, la Ley del ISR y la Ley Federal de Derechos, Acción Nacional mantendrá una postura responsable y firme en defensa de la economía familiar.

“Nuestra posición es muy sencilla: queremos más dinero en los bolsillos de las familias y menos cargas sobre quienes trabajan. La prosperidad de México comienza con la prosperidad de sus hogares. Por eso seguiremos defendiendo que el aguinaldo esté libre de ISR”, señaló.

Informó que el gobierno espera recibir 10.6 billones de pesos. De ese total, 1.48 billones vendrían de deuda nueva. Además precisó que el PAN presentará 30 reservas con propuestas que giran en cinco ideas: más dinero en el bolsillo de las familias, menos deuda, apoyo a quien emprende y produce, recursos para escuelas, salud y municipios en lugar de para las Fuerzas Armadas, y más transparencia.

Consideró que dentro de las reservas de mayor impacto para las familias se encuentra el aguinaldo sin ISR, sueldos de hasta $12,000 al mes sin ISR, gasolina con tope de $20 por litro e IVA de 8% en la frontera.