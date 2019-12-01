Morena pedirá a la FGR e INE investigar a Somos México por presunto financiamiento ilícito

Morena pedirá a la FGR e INE investigar a Somos México por presunto financiamiento ilícito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 19:00:08
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Ciudad de México, 18 de julio de 2026.- Morena anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar a la organización política Somos México por un presunto financiamiento con recursos provenientes del llamado huachicol fiscal.

El senador Antonio Morales informó que la petición busca esclarecer si recursos presuntamente vinculados a este esquema, atribuido al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fueron utilizados para financiar a Somos México.

Morales señaló que Ruffo forma parte del Consejo Consultivo de la organización, por lo que consideró necesario que las autoridades determinen si existe alguna relación entre las investigaciones y el origen de los recursos del nuevo partido.

En respuesta, Somos México rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución política en su contra.

Asimismo, sostuvo que la investigación contra Ernesto Ruffo busca desviar la atención de los señalamientos realizados contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

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